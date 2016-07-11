Додома, 11 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Танзании в среднем 10 человек в день погибают из-за дорожно транспортных происшествий, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

Число смертей из-за аварий на дорогах достигло 1286 в период с января по май этого года.

Командующий отдела безопасности дорожного движения Мохаммед Мпинга заявил, что в аварии попадают как рейсовые автобусы, так и машины и другие транспортные средства.

Он сказал, что в большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор — ошибки водителей, что составляет 76%. 16% происходят по вине туристический компаний и только 8% — из-за плохой дороги.

Справка:

4 июля этого года в деревне Мавени (центральный район Танзании) произошло лобовое столкновение двух 60-местных пассажирских автобусов, принадлежавших одной транспортной компании ity Boy. В результате аварии 30 человек погибли и более 40 получили серьезные травмы.

Как сообщил шериф местной полиции Тобиас Садоеки, число погибших может еще увеличиться, так как состояние большинства пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением всех причин и обстоятельств этого ДТП.