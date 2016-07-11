Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту гибели трёхлетнего мальчика. Ребёнок погиб, выпав из окна многоэтажки. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, квартира, в которой проживает семья, расположена на 14-м этаже.

imenno.ru Открытое окно

По имеющейся у следователей информации, трагедия произошла в ночь на 10 июля. Около 1:00 маленький мальчик выпал из окна высотки, расположенной на улице Платона Клята. Ребёнок ещё был жив, когда приехала бригада скорой помощи. Малыша госпитализировали в горбольницу скорой медицинской помощи, но спасти его врачам не удалось.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Процессуальное решение будет принято по итогам проведённой проверки.

Отметим, что в конце мая из окна квартиры, которая находится на восьмом этаже, выпала четырёхлетняя девочка. Несчастный случай произошел, когда бабушка отлучилась в другую комнату. Ребёнка госпитализировали. Несколькими днями ранее с 10 этажа упал двухлетний малыш. Ребёнок остался жив, с травмами его доставили в больницу.

Ранее по теме: В Ростове-на-Дону выпала из окна оставленная без присмотра девочка