Лиссабон, 11 июля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Порок сердца нашли врачи у полузащитника «Реала» Лукаса Силвы. Теперь он закончит футбольную карьеру, сообщает издание L'Equipe.

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По информации издания, медики обнаружили у 23-летнего спортсмена болезнь сердца в ходе медицинского обследования в лиссабонском «Спортинге». Сообщается, что осмотр Силвы продолжался четыре часа.

Ранее «Реал» согласовал со «Спортингом» условия трансфера бразильского футболиста. Теперь по итогам медицинского осмотра игроку придется завершить карьеру.

В прошедшем сезоне Силва выступал на правах аренды за «Марсель» и принял участие в 22 матчах Лиги 1.