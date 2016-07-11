Якутск, 11 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Ни одна из 12 проверенных детских и спортивных площадок Якутска не соответствует требованиям ГОСТа. Таковы итоги рейда ОНФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественного объединения. О состоянии площадок «фронтовики» уведомили администрацию города.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

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Есть площадки, расположенные слишком близко к парковкам. Кроме того, в ходе осмотра выяснилось, что яркие пластиковые конструкции также таят в себе потенциальную опасность: из-за температурных перепадов, вандализма и ненадлежащего содержания у сооружений появляются разломы с острыми краями.

Есть в Якутске и самодельная горка с почти вертикальным уклоном. Горки активисты ОНФ признали самыми опасными объектами на детских площадках: скользкие железные площадки, отсутствие бортиков по краям, разошедшиеся сварные швы, забетонированное место для приземления. Некоторые детские площадки заросли камышами, завалены мусором. Спортивные площадки отличаются неровной поверхностью и сильными провалами покрытия. На одной из них из покрытия торчат арматура и болты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прокуратура выявила по результатам проверок более тысячи нарушений законодательства. С целью их устранения было внесено 169 представлений, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 177 заявлений, объявлено 5 предостережений. Проверка началась после того, как во время игры на спортплощадке на 13-летнего подростка опрокинулись ворота.