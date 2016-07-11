Додома, 11 июля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Муниципальный совет Сонгеа предоставил кредит 107 предпринимателям области Рувума в размере 52 млн танзанийских шиллингов (23 724 $) для развития проектов, сообщает газета Mtanzania.

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Выступая перед предпринимателями и представителями СМИ, исполняющий обязанности главы муниципалитета Рафаэль Кимари призвал всех получателей кредита быть аккуратными и дисциплинированными в его использовании до того дня, пока он не будет полностью возвращен.

Он отметил, что кредит был предоставлен округу с целью поддержки групп предпринимателей, развития их инвестиционной деятельности и проектов, приносящих ежедневный доход.

Со своей стороны директор по развитию Нафтали Сайолои заявил, что выдача кредита направлена на поднятие экономики области.

Справка:

Рувума — одна из 30 областей Танзании. Площадь составляет 63 498 кв. км, по переписи 2012 года её население составило 1 376 891 человек. Административный центр — город Сонгеа.

Область расположена в южной части страны. Граничит с областями Иринга на северо-западе, Морогоро на севере, Линди на северо-востоке и Мтвара на востоке, а также с Мозамбиком на юге. Имеет на западе выход к озеру Ньяса, по которому граничит с Малави.

В административном отношении делится на 5 округов: Мбинга, Намтумбо, Сонгеа сельский, Сонгеа городской, Тундуру.