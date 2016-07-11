Москва, 11 июля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Масштабным гала-концертом завершились в ночь на 11 июля в Москве празднования Дня семьи, любви и верности. Весь день в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» проводили конкурсы, встречали новобрачных, чествовали супружеские пары, развлекали маленьких детей и проводили мастер-классы. Кульминацией вечера стал концерт, который завершился исполнением гимна РФ и красочным фейерверком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Царицыно

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс по лепке на Дне семьи, любви и верности в Царицыно

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отмечал, что все развлечения в парке Царицыно рассчитаны в первую очередь на супружеские пары и семьи с детьми. К 12 часам дня в заповеднике появилось семь тематических зон: парк развлечений «Веселая семейка», зона спортивных игр, мастер-классов «Город ремесел», зона арт-объектов, посвященных семейному счастью, и тематическая сцена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Невесты во время празднования Дня семьи, любви и верности в Царицыно

Концертная программа началась с выступлений семейных творческих коллективов, а к 17:00 на церемонии чествования в парке собрались семейные пары, празднующие юбилей, и молодожены. Отметим, что к началу вечерней концертной программы (19:00) свободных мест в парке практически не осталось. Не в пример более спокойному началу празднований 8 июля, когда на столичных площадках День семьи, любви и верности проходил, казалось бы, вне внимания москвичей, 10 июля «Царицыно» наводнило огромное число посетителей. Мест вокруг сцены не хватало, и гостям праздника пришлось сидеть на траве.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Царицыно

Напомним, ранее о желании популяризовать праздник заявляли депутаты Госдумы. В частности, предлагалось объявить День семьи, любви и верности выходным.