Ставрополь, 11 июля, 2016, 09:29 — ИА Регнум.



Markgraf-Ave Инвестиции

Концерн «Эском» (Ставропольский край) планирует найти инвестора для выхода из кризиса и сохранения лидерства в России по производству медицинских препаратов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона, компания отправилась в поисках инвестора в Екатеринбург на Международную промышленную выставку INNOPROM.

Как отмечают в самой компании, негативная информационная волна, которая поднялась вокруг ОАО НПК «Эском», — не что иное, как попытка рейдерского захвата концерна, основанного в 1998 году. Концерн входит в число ведущих российских и зарубежных производителей растворов для инфузий и инъекций. На сегодняшний день «Эском» обеспечивает выпуск более 60 наименований инфузионных и инъекционных растворов.

По выпуску торговых марок «Натрий хлорид» и «Глюкоза» компания лидирует в фармацевтической отрасли России. С 2013 года на базе «Эскома» планировалось создание фармкластера, строительство завода по производству лекарственных форм антибиотиков, сертифицированных в соответствии с нормами европейского стандарта GMP.

Однако в последнее время речи об этом не идет. Компания переживает не лучшие времена. В «Эскоме» сообщили, что проблемы у предприятия начались в 2014 году, когда после известных политических событий на Украине прекратились поставки стеклотары с завода Житомира. Объемы производства «Эскома» резко снизились.

Вскоре договорились о поставке стеклотары для предприятия компанией ОАО «ЮгРосПродукт», но летом 2015 года деятельность стеклотарных заводов была остановлена из-за долгов перед газовиками, о чем неоднократно писало ИА REGNUM. Переговоры между стеклотарными заводами и энергоснабжающим предприятием затянулись на год. И только нынешним летом работа одного из заводов возобновилась после годового простоя.

В «Эскоме сообщили, что последний год российскую фарминдустрию стал обслуживать производитель стекла из Солнечногорска, выпускающий лишь 16% от необходимого объема стеклотары.

Работники предприятия стали жаловаться в различные инстанции о задержках зарплат на фармпредприятии. Сотрудники фармкомпании направили жалобы президенту и главе Следственного комитета РФ на задержки по выплате заработной платы и других нарушениях трудового законодательства. В ответ региональным управлением Следственного комитета была инициирована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. СКР намерен принять меры по погашению зарплаты и дать уголовно-правовую оценку действиям руководства компании.

Одна из бывших сотрудниц компании подтвердила корреспонденту ИА REGNUM факт задержек по зарплате. В «Эскоме» сообщают об искусственном раскачивании этой темы в рамках информационной войны. Проблемы компании усугубила ситуация с отказом бана «ФК Открытие» в реструктуризации кредита, несмотря на обращение к нему Минпрома России. Банк не только отказал «Эскому» в реструктуризации кредита, но и потребовал досрочного его погашения.

В «Эскоме» отметили, что два инвестиционных фонда — компании Greenpoint Investments Limited (СоюзНефтеГаз) и Meridian Capital, предложили средства для погашения долгов перед кредиторами. Взамен компанией заложены 49% акций.

Компания «Эстмедикал», которой концерн должен несколько миллионов рублей, и банк «ФК «Открытие», долг перед которым составляет около 3 млрд рублей, обратились в Арбитражный суд о признании ОАО НПК «Эском» банкротом.

В апреле 2016 года, как пишет «Коммерсант», Арбитражный суд Ставрополья запретил концерну «Эском» совершать сделки с принадлежащими ему акциями других предприятий. В июне 2016 года на заводе введено внешнее наблюдение и назначен временный управляющий.

Несколько лет назад в Ставропольском крае шла речь о создании на базе «Эскома» фармкластера. Планировалось с помощью инвестора значительно расширить ассортимент выпускаемых лекарственных препаратов. Сегодня региональные власти обратили внимание на кризис «Эскома» и вновь заговорили о фармкластере.

«Если есть возможность вернуться к прежним объемам, дать гарантию людям, что они не потеряют работу, а Ставрополье сохранит лидерство по производству и поставке медпрепаратов и в скором времени построит в регионе фармкластер, то наша задача — помочь «Эскому» в поиске инвесторов и стабилизации этой ситуации», — прокомментировал свой визит на предприятие заместитель министра экономического развития Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. Он же представит компанию на ИННОПРОМе-2016 в Екатеринбурге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона, объем производства фармпредприятия сегодня составляет 3600 флаконов в час с одной линии, ежесуточно выпускается от 380 до 420 тысяч флаконов. В месяц предприятие может выпускать 15 млн флаконов.

Общая площадь всех производственных площадок концерна «Эском» составляет 8 тысяч квадратных метров, складских помещений — 24 тысячи квадратов. В цехах завода установлены реакторы для производства препаратов. Практически все процессы исполняют автоматизированные агрегаты. Всего в цехе четыре девятикубовых реактора и два пятикубовых.

Пять лет назад на заводе была разработана фирменная пластиковая пробка, состав которой позволяет выдерживать финишную стерилизацию. Пластиковая пробка имеет несколько преимуществ перед резиной — она дешевле и безопаснее. Но сырье приходится покупать за границей, потому что у российских производителей такого нет или оно не сертифицировано.

«Фармпредприятия в России сталкиваются со множеством проблем. Во-первых, это вопрос сырья. В нашей стране, за исключением мельдония и натрия хлорида, больше не производятся никакие субстанции, а во-вторых — стекло — ампулы и флаконы приходится покупать на Украине и в Китае», — отметили в Минэкономразвития региона.

Вместе с тем эксперты считают, что у Ставрополья есть все шансы создать крупный фармацевтический кластер полного цикла — от производства субстанций — крахмала и глюкозы, до покрытия потребностей российского рынка в ампулах и флаконах для растворов. Концерну «Эском» для этого нужен инвестор и выход из кризиса.

Отметим, что ИННОПРОМ-2016 в Екатеринбурге — главная промышленная выставка России, открылась 11 июля. Ее темой в этом году стали промышленные сети. За четыре дня выставки выступят 500 экспертов, пройдет 150 открытых мероприятий и тысячи деловых переговоров.

Ежегодно подобное мероприятие задает тренды индустриального развития страны, демонстрирует новейшие технологии от российских и зарубежных производителей.