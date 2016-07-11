Великий Новгород, 11 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тосно» Ленинградской области сегодня, 11 июля, сыграет первый домашний матч с подмосковной командой «Химки» в рамках первенства России среди команд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2016/2017 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба, всего в новом сезоне ФК «Тосно» проведет в Великом Новгороде 19 домашних игр: 13 — с июля по ноябрь 2016 года и ещё шесть — с марта по май 2017 года.

Carla Arenas Футбол

Напомним, футбольный клуб «Тосно» с апреля 2016 года играет на реконструированном стадионе «Электрон» (бывший «Центральный») в Великом Новгороде — там команда отыграла четыре заключительных домашних поединка предыдущего сезона.