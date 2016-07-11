Сыктывкар, 11 июля, 2016, 09:26 — ИА Регнум.



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Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов выдвинулся кандидатом на должность главы Республики Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома. Он представляет партию «Единая Россия».

Также в этот день пенсионер Леонид Алексеевич Мусинов выдвинулся кандидатом на должность главы Республики Коми. Его выдвижением занималась Коммунистическая партия РФ.

Кроме того, председатель комитета Коми республиканского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Андрей Михайлович Пятков выдвинулся кандидатом на должность главы Республики Коми.

Напомним, в соответствии с законом, кандидат на должность главы Республики Коми считается выдвинутым после предоставления в Избирательную комиссию Республики Коми личного заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом, а также других документов. Соответствующий этап избирательной кампании начался 9 июля.

Статус выдвинутого кандидата на должность главы Республики Коми даёт право вести предвыборную агитацию, назначить доверенных лиц, которые будут осуществлять агитационную деятельность в его пользу. Кандидату необходимо создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании. В поддержку выдвижения кандидата на должность главы Республики Коми должен быть осуществлен сбор подписей (необходимое количество — 195) депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Добавим, что для регистрации кандидату на должность Главы Республики Коми необходимо по 8 августа включительно представить в Избирательную комиссию Республики Коми ряд документов.

После регистрации избирательная комиссия Республики Коми выдаст удостоверение зарегистрированного кандидата.