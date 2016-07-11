Москва, 11 июля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжке в длину Дарья Клишина, единственная из российских легкоатлетов допущенная к участию в международных соревнованиях, отвергла обвинения в предательстве.

Erik van Leeuwen Дарья Клишина

«В вопросе допуска к стартам я шла на равных со всеми российскими спортсменами: подавала заявку, как и другие наши атлеты, — заявила спортсменка в эксклюзивном интервью Rusathletics.com. — Но в силу того, что IAAF были выдвинуты определенные критерии, так получилось, что на данной стадии я подошла под них».

При этом Клишина добавила, что начала тренироваться в США у американского тренера задолго до сложившейся ситуации.

«Поэтому ругать меня и называть предателем Родины, мне кажется, неправильно, — говорит двукратная чемпионка Европы. — Я до последнего жду и надеюсь, что поеду в Рио не одна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая стала единственной из 136 российских легкоатлетов, допущенной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, поблагодарила за допуск Международную ассоциацию легкоатлетических федерации (IAAF).

«Хочу поблагодарить ИААФ за принятое решение, а также высказать слова признательности команде IMG, которая меня опекает, агентам Алексею Николаеву и Оливье ван Линдонку и моим спонсорам, — сообщила Клишина. — Отдельная благодарность — моему выдающемуся тренеру и великому человеку Лорену Сигрэйву, без которого моя карьера была бы невозможна».

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