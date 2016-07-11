Пекин, 11 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Генерал Народно-освободительной армии Китая Тянь Суйсы был арестован по подозрению в серьезных нарушениях трудовой дисциплины. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Центральной комиссии КПК по проверке трудовой дисциплины.

Эдуард Мане. Казнь императора Максимилиана. Мексика. 1868

Тянь Суйсы был арестован в результате проведенной проверки в рамках общенациональной кампании по борьбе с коррупцией, начавшейся в 2012 г. Жена и секретарь генерала также находятся под следствием, пишет «Синьхуа».

Подсудимый начал свою военную карьеру в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе в 1968 г. качестве рядового солдата. После выхода в отставку в августе 2015 г. Тянь Суйсы был назначен главой Комитета по иностранным делам Национального народного конгресса Китая. По версии следствия, экс-генерал, занимая данную должность, неоднократно получал взятки и дорогие подарки.

Расследование дела Тянь Суйсы проходит в закрытом режиме, подробная информация пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 г. в Китае было выявлено 3,6 тыс. случаев получения взяток госслужащими разного уровня. Китайские СМИ регулярно предают огласке наиболее резонансные дела чиновников из высших эшелонов власти.