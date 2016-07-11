Сыктывкар, 11 июля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Сегодня в списке хронических неплательщиков значатся даже крупные предприятия нефтегазового комплекса. По информации ведомства, задолженность за арендную плату по использованию лесных участков неуклонно увеличивается. Чтобы переломить ситуацию, специалисты Минприроды Республики Коми систематически приглашают представителей арендаторов-должников на заседания межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам, тесно сотрудничают с прокуратурой и управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми. Межведомственная комиссия по снижению недоимки по платежам за использование лесов, в состав которой входят представители силовых структур, создана при Минприроды Республики Коми в 2014 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шишкин. Лес. 1880-е

За прошедшее полугодие в Арбитражный суд региона Минприроды Республики Коми направлено 305 претензионных писем по взысканию задолженности по арендным платежам на сумму 58 миллионов рублей, подано 229 исковых заявлений на сумму 36 миллионов рублей. К настоящему времени судом вынесено 153 решения о взыскании задолженности на сумму 22 миллиона рублей. За первую половину 2016 года в федеральный бюджет поступил доход в размере более 60 миллионов рублей, в республиканскую казну — 15 миллионов рублей. При этом большинство лесозаготовителей из числа представителей малого бизнеса несвоевременность внесения арендных платежей объясняют недобросовестностью контрагентов.

«Как правило, малые предприятия задерживают оплату, но в конечном итоге расплачиваются по долгам, стараются не довести ситуацию до принудительного расторжения договора аренды. Некоторым неплательщикам бывает достаточно телефонного звонка с напоминанием о просрочке», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

По словам руководителя ведомства, с начала этого года Минприроды Республики Коми уже расторгло два договора с лесопользователем, долг которого превысил 2 миллиона рублей. На последнем заседании межведомственной комиссии ведомства принято решение о применении жесткой меры по отношению к ООО «Северное сияние», осуществляющему свою деятельность в районе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, расположенной в пределах Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Предприятие задерживает платежи с 2013 года, сумма задолженности перевалила за 1,5 миллиона рублей. Причем «львиную» долю составляет неустойка по платежам и пени.

Предпринятые ранее специалистами Минприроды Республики Коми попытки выяснить причины неплатежей успехом не увенчались. На заседания комиссии представители компании не являются. В конечном итоге ведомство инициировало расторжение договора аренды.