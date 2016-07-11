Благовещенск, 11 июля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Первая группа китайских студентов-медиков получила сертификаты о прохождении стажировки в Амурской государственной медицинской академии в Благовещенске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

Первые студенты из Хейлунцзянского университета традиционной китайской медицины прибыли в Благовещенск еще в июне, вторая, из Харбинского медицинского университета — несколько позже.

Стажировка китайских студентов-медиков проходит в Благовещенске в рамках договора, заключенного между вузами о международном сотрудничестве и обмене студентами.

Преподаватели Амурской медицинской академии и врачи благовещенских больниц — клинических баз вуза, проводят со студентами из КНР практические занятия по акушерству и гинекологии, терапии и хирургии. Именно в Благовещенске китайские студенты впервые приняли участие в сопровождении родов. По словам самих стажеров, «они впервые присутствовали при рождении человека и это незабываемо».

Помимо медицинских занятий, для гостей подготовили обширную культурную программу. Все время пребывания гостей сопровождали волонтеры из числа студентов Амурской медицинской академии.

Будущие китайские врачи отметили превосходное качество благовещенских больниц и приветливость персонала.