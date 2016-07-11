Якутск, 11 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Якутии горит уже 4,9 тысячи га лесов. Кроме того, растёт площадь пожара в природном парке «Ленские столбы», она составляет уже почти 3 тысячи гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента охраны лесов республики. Отметим, что когда возгорание обнаружили, его площадь составляла всего 30 га.

forestry.ky.gov Лесной пожар

Ликвидировать возгорания пытаются 225 человек, в том числе 45 работников пожарно-химических станций ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», 89 десантников-пожарных, 21 парашютист-пожарный, 6 работников парка и лесничеств, 7 арендаторов, 43 мобилизованных из числа местного населения и 14 сотрудников МЧС. Задействовано 6 единиц техники.

Оперативным штабом Рослесхоза принято решение об отправке в республику 100 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Мирнинском и Хангаласском районах республики, где горят леса, введён режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, третий пожар за это лето в «Ленских столбах» был обнаружен 28 июня. По официальным данным, на 3 июля в парке горело уже 400 га, а представитель лесного одела Гринпис России уже тогда сообщал о площади возгорания в 6,1 тысячи га.

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