Москва, 11 июля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждена «дорожная карта» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», сообщается на сайте правительства РФ.

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«Дорожной картой», в частности, предусмотрен комплекс мер, направленных на расширение номенклатуры наркотических лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, в том числе у детей; оптимизацию расчётов потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах; повышение доступности и качества обезболивания; упрощение процедуры назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов и др.

Реализация «дорожной карты» будет способствовать повышению доступности и качества обезболивающей терапии, внедрению в клиническую практику современных подходов к терапии болевого синдрома.