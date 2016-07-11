Грозный, 11 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В 170-метровую пропасть сорвался девятилетний мальчик в Шатойском районе Чечни. По счастливой случайности ребенок выжил — пролетев вниз 80 метров, мальчик зацепился за ветку и был спасен сотрудниками МЧС. Об этом ИА REGNUM 11 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

thomasstaub У пропасти

Сообщение о том, что малолетний Алихан Газимагомаев сорвался с обрыва при въезде в населенный пункт Шатой, поступило в оперативный центр МЧС 9 июля. По предварительным данным, он хотел набрать воды из горной речки и сорвался в пропасть.

К месту происшествия сразу же были направлены 10 спасателей. Благодаря их оперативным действиям ребенка удалось вызволить из беды. Пострадавший был доставлен детскую клиническую больницу города Грозного. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.