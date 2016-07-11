Оренбург, 11 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области в один день, 9 июля, сразу три отделения парламентских партий («Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР) провели региональные конференции. Во всех случаях утверждены кандидаты в депутаты Законодательного собрания в составе списка и по одномандатным округам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе общерегиональной части списка «Единой России» — три кандидатуры: губернатор Оренбургской области Юрий Берг, председатель Законодательного собрания Сергей Грачев и ректор Оренбургского госуниверситета Жанна Ермакова.

Примечательно, что глава региона не принимал участие в праймериз. Как подчеркнули в местном отделении «Единой России», вхождение губернаторов в состав общерегиональной части списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания осуществляется в соответствии с нормой Устава партии и Положения о порядке проведения предварительного голосования по персональному решению президиума генсовета партии.

Секретарь регионального отделения партии, заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Игорь Сухарев отметил, что сформированы сильные команды кандидатов из авторитетных людей на каждом избирательном округе, поскольку все кандидаты прошли через процедуру предварительного голосования. Он также подчеркнул, что партийный список сильно обновился: на этот раз в него вошло менее 30 действующих депутатов. Примерно четверть выдвинутых — молодежь. Еще четверть — женщины.

Партийный список «Справедливой России» включает в себя 78 кандидатов. В общетерриториальной части — два кандидата: лидер эсеров Сергей Миронов и руководитель оренбургского областного отделения партии Владимир Фролов.

Список оренбургских либерал-демократов возглавили лидер партии Владимир Жириновский, депутаты Госдумы Андрей Луговой и Сергей Катасонов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении партии, лидерами территориальных частей списка стали координатор регионального отделения Владимир Мирохин, член координационного совета оренбургского ЛДПР Оксана Набатчикова, депутат Заксобрания Николай Саблин, известные в регионе предприниматели, а также работники предприятий области.

Напомним, ранее (2 июля) с кандидатами в депутаты регионального уровня определились оренбургские коммунисты. Как сообщало ИА REGNUM, в общерегиональную часть списка делегаты конференции выдвинули секретаря обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ и руководителя фракции КПРФ в Заксобрании области Владимира Новикова, депутата Заксобрания области Максима Амелина, помощника депутата Государственной думы Сергея Романенко.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что партсписки кандидатов Закособрание сформированы более логично, чем территориальные части списков в Госдуму. Некоторые местные отделения негативно восприняли списки федерального значения.

«Списки в региональный парламент сюрпризов не вызвали. Не было удивительным и появление Лугового у либерал-демократов. Они не скрывали, что у них будет такой кандидат. В списке «Единой России» нет Сухарева, но это, скажем, негласная установка партии в целом по стране: в тройке лидеров должна быть женщина, поэтому третьим номером в списке идет Жанна Ермакова, а кандидаты по одномандатным округам в Госдуму должны бросить все свои силы на борьбу в качестве одномандатников», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог.

С точки зрения Шешуковой, Жанна Ермакова имеет большие шансы пройти в областной парламент и возглавить комитет по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Напомним, сейчас его возглавляет Владимир Киданов, который ранее заявил, что уходит из политики и не участвует в выборах в качестве кандидата. Ермакова имеет опыт законотворчества, она доктор экономических наук, активный человек и продвинутый ученый.

Лидер единороссов Игорь Сухарев, по словам политолога, «будет биться» за мандат по Бугурусланскому округу в Госдуму. «Именно здесь развернется активная и интересная предвыборная кампания на выборах. Нас ждет битва титанов: Сухарева и Катасонова», — выразила мнение Галина Шешукова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября на территории Оренбуржья пройдут выборы в законодательное собрание: 23 депутата будут выбраны по 23 округам и 24 — по партспискам.

Напомним, выборы в Законодательное собрание пятого созыва области состоялись 13 марта 2011 года. Для проведения выборов было сформировано 23 одномандатных избирательных округа, образовано 1814 избирательных участков. Количество избирателей в регионе составило 1 млн 643 тыс. 479 человек.

О своём участии в выборах заявили пять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Патриоты России». В однопартийных списках с учётом выбывших кандидатов значилось 193 претендента на места в областном парламенте, по одномандатным спискам — 117 кандидатов в депутаты. Таким образом, 13 марта 2011 года на 47 депутатских мандатов претендовали 310 человек.

На избирательные участки в день выборов пришли 47,8% избирателей, имеющих право голоса. Согласно итогам выборов «Единая Россия» набрала 41,59% голосов. Кроме того, из 23 мест, распределяемых по одномандатным округам, 21 депутатский мандат также получили также единороссы. Отметим, что в парламенте четвёртого созыва фракцию партии власти представлял 31 депутат. За коммунистов свои голоса отдали 21,45% избирателей, среди одномандатников победу одержал один кандидат от КПРФ. На третьем месте оказалась партия «Справедливая Россия», которая ранее не была представлена в Законодательном собрании области. За справедливороссов проголосовали 16,98% избирателей. Последняя партия, прошедшая в областной парламент — ЛДПР. Избиратели отдали ей 15,47% голосов, кроме того, один кандидат от ЛДПР по одномандатному округу также занял место в Заксобрании.

В областном парламенте пятого созыва не представлена партия «Патриоты России», 13 марта за неё проголосовало слишком мало избирателей (1,69%). Добавим, что ранее фракцию «Патриотов России» представляли три депутата.

24 марта депутаты Законодательного собрания области в новом составе избрали спикера. Им стал Сергей Грачёв, бывший председатель областного правительства. За его назначение проголосовали 37 депутатов из 45 присутствовавших.