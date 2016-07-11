Москва, 11 июля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть в ходе торговой сессии 11 июля продолжают находиться на отметке ниже $47 за баррель, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

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По состоянию на 9:01 мск баррель Brent потерял 0,365%, опустившись до отметки в $46,59. Нефть марки WTI к этому времени подешевела на 0,509% до $45,18 за баррель.

Ранее нефтедобывающая компания Baker Hugers сообщила о росте за минувшую неделю числа работающих нефтяных буровых в США. Их количество выросло до 351 штуки (+10).