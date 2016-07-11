Улан-Удэ, 11 июля, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено 56 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), ежедневное патрулирование лесного массива региона продолжается.

hdwallpaperbackgrounds.net Лесной пожар

За выходные проведено более 250 рейдов, выявлено более 40 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего с начала года сотрудники РАЛХ, МВД и МЧС провели более 10,1 тыс. рейдов, количество выявленных нарушений превысило 2,5 тыс.

К рассмотрению принято более 1,4 тыс. протоколов об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов составляет более 2,2 млн рублей.

По данным РАЛХ, 11 июля в Бурятии зарегистрировано 14 действующих очагов на общей площади более 5,5 тыс. га. Действующие пожары зарегистрированы в Джергинском заповеднике, Прибайкальском, Баргузинском, Селенгинском, Хоринском районах. Еще 13 очагов локализовано на общей площади около 4 тыс. га в Бичурском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Хоринском районах и в Баргузинском заповеднике.

В Баргузинском заповеднике очаг локализован на общей площади 2 100 га, уточнили в ведомстве.

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Напомним, пожар в заповеднике обнаружили 13 июня, причиной возникновения стала гроза. Пожар действовал в труднодоступной гористой местности, и тушение велось силами парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов, федерального резерва авиалесоохраны и лесной охраны. Специалисты работали вручную, поскольку из-за сложного рельефа местности не было возможности доставить лесопожарную технику. Людей на тушение пожара доставляли вертолетом МИ-8. Сейчас ведется дотушивание очага, проводятся мероприятия по полной ликвидации огня, отметили в РАЛХ.

За прошедшие сутки наземная группировка сил ликвидировала 12 очагов на общей площади более 230 га в пяти районах республики.

Увеличению площади лесных пожаров способствовала аномально жаркая погода и штормовые ветра. Всего на тушении пожаров по республике задействовано 1 034 человека. Применяется 156 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная группировка на территории Бурятии состоит из 11 воздушных судов, подытожили в агентстве.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 544 очага, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 114 тысяч га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 8 июля было зарегистрировано 18 действующих лесных пожаров на общей площади более 4,5 тыс. га в Баунтовском, Еравнинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Хоринском районах и в Баргузинском заповеднике.