Москва, 11 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 8 июля завершились незначительным ростом. Цена колебалась в ценовом диапазоне 46,12−47,20. Как отметил аналитик Альпари Владислав Антонов, нефтетрейдеры не смогли использовать ослабление доллара после выхода сильных данных по рынку труда в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Негативное влияние на нефтяные котировки оказал отчёт нефтесервисной компании Baker Hughes. По итогам недели количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, до 351 штуки», — сказал Антонов.

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«11 июля нефть марки Brent в Азии торгуется в минусе (-0,53%). Поскольку сегодня экономический календарь пустой, то при укреплении доллара по всему рынку в рамках коррекции высока вероятность снижения цен на нефть до $45,40/50 за баррель. Только при закреплении цены выше $47,20 можно вновь рассматривать повышение нефтяных котировок до $48,56», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фатих заявил, что рынок нефти становится более сбалансированным с точки зрения соотношения спроса и предложения. Сегодня, 11 июля, цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:55 по Москве уменьшилась на 0,4% — до $46,56 за баррель. Цена WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась на 0,5% — до $45,17 за баррель.