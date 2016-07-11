Вашингтон, 11 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Группа заключенных в США вырвалась из камеры, чтобы спасти жизнь охраннику. Как передает НТВ, инцидент произошел в городе Везерфорде (штат Техас).

theballcock.com Заключенные в США

Пожилой охранник, наблюдавший за порядком в камере предварительного заключения, внезапно перестал дышать и потерял сознание.

Заключенные начали стучать по решетке, чтобы привлечь внимание других охранников. Когда это не помогло, узники выломали дверь в одной из камер, и, использовав рацию, снова позвали на помощь.

Стражи порядка, которые прибыли на место ЧП, вызвали бригаду медиков. Мужчина был спасен.