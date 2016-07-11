Красноярск, 11 июля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Абаканский транспортный прокурор обнаружил нарушения в деятельности детского оздоровительного центра «Салют» ОАО «РЖД», расположенного в Минусинском районе Красноярского края. Нарушения были выявлены по итогам проверки соблюдения законодательства об обеспечении летнего отдыха детей и их оздоровления, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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«Установлено, что на должность начальника детского оздоровительного центра на период с мая по сентябрь текущего года был назначен 26-летний рабочий по обслуживанию и ремонту зданий Дома культуры железнодорожников станции Абакан, не имеющий стажа педагогической работы и ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что назначение дважды судимого и даже не имеющего необходимой квалификации лица на данную должность являлось незаконным, абаканский транспортный прокурор направил представление об устранении нарушений закона начальнику дирекции социальной сферы ОАО «РЖД».

В компании рассмотрели представление прокурора и перевели рабочего Дома культуры на прежнюю должность.

Как рассказала ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, виновным в нарушении закона был признан сотрудник ОАО «РЖД», утвердивший данное назначение. «Работник ОАО «РЖД», который виноват в том, что такого человека назначили, — это работник дирекции социальной сферы», — пояснила она.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, какое именно наказание было назначено данному работнику, Горбунова сказала, что он был привлечен к дисциплинарной ответственности. «Ему было объявлено замечание», — отметила она.