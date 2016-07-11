Москва, 11 июля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Утром 11 июля в московской подземке — между станциями «Баррикадная» и «Пушкинская» — сломался один из составов. Вследствие этого движение на фиолетовой ветке в течение 17 минут было парализовано.

ИА REGNUM Метро

К часу пик движение поездов на линии было восстановлено.

«Сбой был незначительным из-за технических причин. Сейчас линия работает в штатном режиме», — сообщили в московском метрополитене.

Ранее стало извесстно, что последствия случившегося 8 июля пожара на станции «Выхино» полностью устранены.