Магас, 11 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии погибли шесть человек. Четверо погибших — дети. Как сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе регионального управления МЧС, авария произошла на автодороге Карабулак — Средние Ачалуки.

Foto-Rabe Автомобиль после аварии

Пострадавшие в ДТП были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Центральную районную больницу Сунженского района. Однако спасти жизни шестерых человек не удалось. В настоящее время устанавливается причина дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «ВАЗ-21 114» и «ВАЗ-2121».

Глава Ингушетии пообещал помочь семьям погибших в автоаварии. «Сегодня на выезде из Карабулака произошло страшное ДТП, в результате которого погибли шесть человек. К сожалению, в их числе оказались и дети. Я держу ситуацию на личном контроле. Мы окажем всяческую поддержку семьям погибших и пострадавших», — написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в соцсети.