Владивосток, 11 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Козел Тимур, вернувшийся в Приморский сафари-парк, был встречен тигром Амуром радостным фырчанием, говорится в сообщении на официальном сайте парка.

Gellinger Тигр

Услышав блеяние козла, Амур сначала затаился в траве, а затем выпрыгнул из засады к вольеру с Тимуром. «Амур поприветствовал Тимура фырчанием — это особый язык у тигров», — сообщает руководство парка.

Обнюхав друга, тигр улегся рядом «сторожить» его. Никакой агрессии Амур не проявлял. Что касается козла, то он зашел в спальню Амура «как к себе домой, и успокоился».

Сразу после встречи Амур ушел на другой конец парка к своей невесте Уссури, а Тимура работники парка пока перевели в карантинную зону. По словам сотрудников, по пути в карантин козел все время блеял, тогда как в вольере с амуром был абсолютно спокоен.

Необычная дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром в Приморском сафари-парке началась в ноябре 2015 года, когда парнокопытное попало в вольер к тигру в качестве корма. Козел не просто защитил себя, но и смог подружиться с хищником.