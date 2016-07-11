Сеул, 11 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Американская противоракетная система THAAD, которая в ближайшее время появится в Южной Корее, будет направлена исключительно против Северной Кореи, а не в отношении третьих стран. Об этом, как передает агентство Рёнхап, заявил глава южнокорейского МИД Юн Бён Се, комментируя протесты правительств России и Китая.

intersectionproject.eu Американская противоракетная система THAAD

«Мы (власти Южной Кореи) исходим из права на самозащиту от ежедневно наращиваемых северокорейских ядерных вооружений и баллистических ракет», — сказал Юн Бён Се.

По его словам, Сеул намерен и дальше отстаивать необходимость размещения в Южной Корее систем ПРО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля Вашингтон и Сеул договорились развернуть противоракетную систему THAAD на территории Южной Кореи против потенциального агрессора — Северной Кореи.

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