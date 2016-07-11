Красноярск, 11 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Новым руководителем ГУФСИН по Красноярскому краю назначен полковник внутренней службы Николай Васильев. Указ от о его назначении на должность подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в управлении федеральной службы по краю.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Николай Леонидович родился 16 января 1969 года в поселке Межгранка Нижнеингашского района Красноярского края. В 1993 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ. Службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы начал с должности оперуполномоченного оперативного отдела ИК-12 ОИК-25 Красноярского УЛИУ», — говорится в сообщении.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГУФСИН, перед назначением Васильев почти год исполнял обязанности руководителя в связи с уходом на пенсию в июле 2015 года предыдущего начальника Владимира Шаешникова. «Это — обычная практика», — отметил специалист пресс-службы.

С 2001 по 2003 годы Васильев являлся заместителем начальника по безопасности и оперативной работе ИК-27 ГУИН Минюста России по Красноярскому краю, с 2003 года по 2005 год занимал аналогичную должность в межобластной туберкулезной больнице ГУИН, а затем в ИК-31. В краевом ГУФСИН он служит с 2005 года, в 2010 году он возглавил оперативное управление, а в мае 2011 года был назначен на должность заместителя начальника.

Васильев награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет ведомственные награды — медаль «За доблесть в службе» и серебряную медаль «За вклад в развитие УИС России». На вопрос ИА REGNUM специалист пресс-службы отметил, что награды Васильев получил за достижения в ходе работы.