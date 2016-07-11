Вашингтон, 11 июля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в последние полгода своего президентства может предложить России продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) еще на пять лет. Эта инициатива в июле уже дважды обсуждалась на совещаниях под эгидой Совета национальной безопасности (СНБ) США, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

По данным издания, глава Белого дома планирует выдвинуть ряд инициатив по контролю за ядерными вооружениями, в числе которых — продление Договора по СНВ, подписанного в апреле 2010 года и вступившего в силу в феврале 2011 года. Намерение президента продлить договор связано с тем, чтобы он стал «частью его внешнеполитического наследия» следующей администрации.

Кроме того, изучается инициатива по подготовке резолюции Совета Безопасности ООН о запрете на ядерные взрывы. Администрация Обамы также рассматривает возможность снятия с боевого дежурства большинства ядерных вооружений и отказ США от постановки на вооружение новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой.

Все инициативы президент США изучит лично. Уточняется, что пока никаких решений не принято.