Москва, 11 июля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Российская валюта укрепилась против доллара США в два этапа после выхода данных по рынку труда в США. Июньские данные оказались намного позитивнее майских. Они поддержали американский доллар и оказали понижательное давление на нефть, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Доллары

«Отчёт NFP ненадолго придал силы доллару. Трейдеры использовали сильные данные для его продажи, так как они неспособны повлиять на решение ФРС по процентной ставке в июле. Рубль проявил устойчивость к снижению цен на нефть. Поддержку национальной валюте могли оказать продажи валюты компаниями в преддверии выплаты дивидендов. В итоге цены на нефть закончили пятницу в плюсе 0,23%, а рубль — 0,91%», — пояснил Антонов.

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«Сегодня, 11 июля, медведи по доллару не могут найти в себе силы прорвать поддержку 63,40−63,50 рубля. Нефть марки Brent в Азии торгуется в минусе (-0,54%). Экономический календарь пустой. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается повышение до 64,40 рубля», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 11 июля, составляют 64,24 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 19 и 22 копейки соответственно. Нефть марки Brent стала дешевле на 22 цента и стоила $46,54 за баррель.