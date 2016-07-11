Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В Сочи объявили первых победителей IX Всемирных Хоровых Игр. В соревнованиях среди профессионалов по итогам первой международной части музыкального конкурса было разыграно 55 золотых, 46 серебряных и 4 бронзовых медалей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-курорта 11 июля, церемония награждения в Ледовом дворце «Большой» прошла накануне. В общем медальном зачете лидирует Россия и Китай.

admkrai.krasnodar.ru Открытие IX Всемирных хоровых игр в Сочи

Во время церемонии национальный российский гимн звучал пять раз — именно столько золотых наград завоевала Россия. В том числе лучшими среди детских хоров члены международного жюри признали коллектив из краснодарского межшкольного комбината. Шесть раз победу праздновал Китай.

Всего же Россия получила 50 медалей, Китай — 22, Республика Корея — 6, по четыре — Индонезия и Южная Африка. В открытом конкурсе Игр присуждено 33 золотых, 37 серебряных и пять бронзовых дипломов. В тот же день хоры-победители выступили на двух концертных площадках города Сочи — в Зимнем театре и в санатории «Южное взморье». Вечером состоялась малая церемония закрытия ИГР, в которой приняли участие прославленные дирижёры из Швеции, Латвии и Китая. Следующая соревновательная часть Всемирных хоровых встреч в Сочи пройдет с 13 по 16 июля, которая завершится грандиозной церемонией закрытия.

Напомним, IX Всемирные хоровые игры официально были открыты в Сочи 6 июля. Старт хоровой Олимпиаде дал звон колокола — его изготавливают специально к каждым Всемирным Играм. Прозвучали пять ударов, символизирующие взаимопонимание людей различных наций, религиозных конфессий и возрастов, живущих на пяти континентах. Художественная часть церемонии длилась два часа и представила культуру и обычаи разных уголков России: одинокое горловое пение шамана в бескрайних степях и загадочные обряды на празднике Ивана Купала, адыгский свадебный обряд и широкие народные гуляния на Масленицу. Ведущие российские коллективы исполнили отрывки из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки, оратории «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. В завершении церенмонии все участники исполнили официальную песню IX Всемирных хоровых игр в Сочи «Одна песня — одна Земля».

Крупнейший в мире музыкальный конкурс, известный как Олимпиада хоровой музыки, собрал в городе-курорте более 12 тысяч участников: 283 хоровых коллектива из 36 стран со всех континентов.