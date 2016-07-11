Владикавказ, 11 июля, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В РСО-Алания завершились торжества, посвященные дню святого Хетага. Как сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM, с 1994 года праздник стал общенародным и отмечается на республиканском уровне.

Борис Кустодиев. Деревенский праздник. 1914

Каждый год во второе воскресенье июля в окрестностях рощи Хетага жители Северной и Южной Осетии празднуют священный день Хетага. Эта роща, почитаемая осетинами как святое место, расположена в Алагирском районе Северной Осетии у трассы Владикавказ — Алагир. Островной реликтовый лес занимает площадь около 13 гектаров. В течение всего дня рощу Хетага посетили более 20 тысяч жителей республики с традиционными тремя пирогами, чтобы помолиться на почитаемом месте.

Святую рощу посетил и временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров. «У каждого села есть свое святилище, но в день Хетага все жители объединяются, приходя в эту священную рощу. Важно сохранить все наши обычаи и традиции, на которых каждый осетин воспитывается с детства. Прежде всего, это наша история и культура. Сегодня мы все вместе обращаемся к всевышнему и просим благоденствия для Осетии. Хотелось бы, чтобы наши обычаи и традиции никогда не забылись и наши младшие продолжали дело старших», — сказал руководитель региона, поздравляя собравшихся.

Считается, что роща Хетага — это самое древнейшее святилище на равнине, почитаемое осетинами. В начале XX века священник Моисей Коцоев писал: «Говорят, что до переселения осетин с гор роща Хетага почиталась святою еще кабардинцами. Они же узнали о святости места по необыкновенным явлениям, замеченным якобы их предками. Так, например, рассказывают, что во времена их предков почти каждую ночь замечали небесный свет, становившийся как бы огненным столбом между Хетагом и небом. Это объяснялось тем, что покровитель этой рощи и Хетага сам святой Георгий сошел с неба в эту рощу. Поэтому осетины здесь молятся, говорят — Хетæджы Уастырджи, помоги нам».

Поясним, что в древности только самые достойные мужчины допускались в рощу, для того чтобы попросить об урожае, излечении болезни. До Великой Отечественной войны в рощу нельзя было входить женщинам, однако в годы войны матери и жены стали приходить сюда, чтобы молиться за воюющих мужчин.

По данным МВД по РСО-Алания, более 20 тысяч человек побывали в роще в нынешнем году. Благодаря принятым мерам безопасности нарушений общественного порядка не было допущено.