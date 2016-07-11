Новосибирск, 11 июля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области резко подорожал минимальный продуктовый набор — за месяц его стоимость увеличилась на 100 рублей, — сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате. В июне 2016 года стоимость набора составила 4070,6 рублей — по сравнению с маем (3959,38 руб.) рост составил 2,5%, а с декабрем прошлого года — 5%.

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Согласно данным статистиков, в наборе преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,7%, на долю плодов и овощей приходится 19%, молочных продуктов — 18,7%, мяса и мясопродуктов — 16,9%, рыбы — 5,2%, жиров — 4,7%, чая, соли и специй — 4,1%, сахара и кондитерских изделий — 2,8%, яиц — 1,9%. Однако, в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года в структуре стоимости набора снизилась доля плодов и овощей, мяса и мясопродуктов. А доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий — выросла.