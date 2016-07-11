Москва, 11 июля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. В 2017 году в трех регионах России может быть запущен пилотный проект по либерализации цен на голубое топливо для промышленности. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал глава профильного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

o-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

«Речь идет об отмене нижней границы оптовой цены газа для промышленности и населения в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО и Тюменской области, — пояснил он. — Регулирование предельного уровня цены для населения предлагается сохранить, для промышленности этот вопрос обсуждается».

Махонин добавил, что Федеральная антимонопольная служба планирует в конце июля подписать соответствующее соглашение с главами регионов.

«Мы сейчас готовим поправки к нормативной базе, в том числе к постановлению правительства N1021 (о госрегулировании цен на газ)», — сказал глава профильного управления ФАС, добавив, что ведомство «открыто для диалога» с независимыми производителями газа.

Источники газеты утверждают, что изменение госрегулирования цен на голубое топливо было одной из центральных тем во время недавней встречи руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Напомним, что на Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО приходится более 85% добычи голубого топлива в Российской Федерации.