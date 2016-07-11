ФАС предложила изменить госрегулирование цены на газ в трех регионах
Москва, 11 июля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. В 2017 году в трех регионах России может быть запущен пилотный проект по либерализации цен на голубое топливо для промышленности. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал глава профильного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
«Речь идет об отмене нижней границы оптовой цены газа для промышленности и населения в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО и Тюменской области, — пояснил он. — Регулирование предельного уровня цены для населения предлагается сохранить, для промышленности этот вопрос обсуждается».
Махонин добавил, что Федеральная антимонопольная служба планирует в конце июля подписать соответствующее соглашение с главами регионов.
«Мы сейчас готовим поправки к нормативной базе, в том числе к постановлению правительства N1021 (о госрегулировании цен на газ)», — сказал глава профильного управления ФАС, добавив, что ведомство «открыто для диалога» с независимыми производителями газа.
Источники газеты утверждают, что изменение госрегулирования цен на голубое топливо было одной из центральных тем во время недавней встречи руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Напомним, что на Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО приходится более 85% добычи голубого топлива в Российской Федерации.