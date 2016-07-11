Москва, 11 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Рубль демонстрировал стабильность, несмотря на падение котировок нефти. Тем не менее полностью влияние нефтяного фактора исключить нельзя. Принимая во внимание тот факт, что Brent, вероятно, будет демонстрировать разнонаправленную динамику в пределах диапазона 45,00—53,00, пара USD/RUB также может удержаться в диапазоне 63,40—67,50, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Вряд ли российская валюта найдет достаточно поводов для того, чтобы преодолеть довольно сильную поддержку на 63,40. Во-первых, на рынке сейчас складываются настроения явно не в пользу рискованных активов. Во-вторых, российским компаниям предстоят выплаты дивидендов иностранным компаниям, что будет поддерживать спрос на валюту», — пояснила Рогова.

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«Кроме того, курс рубля на текущем этапе достаточно высок, и, в случае его дальнейшего роста, не исключено вмешательство ЦБ в попытке ограничить позитивную динамику, поскольку она негативно сказывается на состоянии бюджета. Также фактором умеренной поддержки для пары USD/RUB выступает и неплохая статистика из Штатов, опубликованная на минувшей неделе», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль 8 июля укреплялся в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 64,21 руб. (-0,6%). Евро стоил 71,07 руб. (-0,4%). Официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 11 июля, составляют 64,24 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 19 и 22 копейки соответственно.