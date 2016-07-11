«Рубль стабилен»
Москва, 11 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Рубль демонстрировал стабильность, несмотря на падение котировок нефти. Тем не менее полностью влияние нефтяного фактора исключить нельзя. Принимая во внимание тот факт, что Brent, вероятно, будет демонстрировать разнонаправленную динамику в пределах диапазона 45,00—53,00, пара USD/RUB также может удержаться в диапазоне 63,40—67,50, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Вряд ли российская валюта найдет достаточно поводов для того, чтобы преодолеть довольно сильную поддержку на 63,40. Во-первых, на рынке сейчас складываются настроения явно не в пользу рискованных активов. Во-вторых, российским компаниям предстоят выплаты дивидендов иностранным компаниям, что будет поддерживать спрос на валюту», — пояснила Рогова.
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«Кроме того, курс рубля на текущем этапе достаточно высок, и, в случае его дальнейшего роста, не исключено вмешательство ЦБ в попытке ограничить позитивную динамику, поскольку она негативно сказывается на состоянии бюджета. Также фактором умеренной поддержки для пары USD/RUB выступает и неплохая статистика из Штатов, опубликованная на минувшей неделе», — отметила эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль 8 июля укреплялся в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 64,21 руб. (-0,6%). Евро стоил 71,07 руб. (-0,4%). Официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 11 июля, составляют 64,24 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 19 и 22 копейки соответственно.