Москва, 11 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В России разрабатывается федеральный закон, согласно которому, граждане РФ, не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие коммерческую деятельность, могут быть освобождены от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Об этом пишет газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По данным издания, незарегистрированный индивидуальный предприниматель в случае добровольного уведомления властей о своем бизнесе может быть освобожден не только от ответственности за неуведомление, но и от налогов на три года.

Кроме того, его могут освободить от уплаты страховых взносов. Федеральный закон разрабатывают Министерство финансов, Министерство экономического развития и Министерство труда и социальной защиты, принят он может быть уже в осенню сессию, а реализован — в 2017 году.

В Минэкономразвития подчеркнули, что самозанятые граждане в случае принятия такого закона смогут быть вовлечены в легальную предпринимательскую деятельность, а в дальнейшем — они смогут получить поддержку, как субъекты малого и среднего предпринимательства.