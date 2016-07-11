В России самозанятым гражданам предложат легализоваться — СМИ
Москва, 11 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В России разрабатывается федеральный закон, согласно которому, граждане РФ, не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие коммерческую деятельность, могут быть освобождены от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, незарегистрированный индивидуальный предприниматель в случае добровольного уведомления властей о своем бизнесе может быть освобожден не только от ответственности за неуведомление, но и от налогов на три года.
Кроме того, его могут освободить от уплаты страховых взносов. Федеральный закон разрабатывают Министерство финансов, Министерство экономического развития и Министерство труда и социальной защиты, принят он может быть уже в осенню сессию, а реализован — в 2017 году.
В Минэкономразвития подчеркнули, что самозанятые граждане в случае принятия такого закона смогут быть вовлечены в легальную предпринимательскую деятельность, а в дальнейшем — они смогут получить поддержку, как субъекты малого и среднего предпринимательства.