Мехико, 11 июля, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Власти Мексики не намерены оплачивать строительство стены на границе с США, на чем ранее настаивал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом, как передает RT, заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Pexels Каменная стена

«Заставить Мексику платить за стену невозможно, однако все решения в США принимает руководство этой страны, — говорит глава государства. — Мексика никак не может платить за такую стену».

При этом Пенья Ньето добавил, что социальное и экономическое благополучие Мексики и США напрямую зависит от отношений обеих стран.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отличился провокационным заявлением в адрес Мексики: он пообещал в случае избрания президентом США потребовать ото латиноамериканского соседа $5−10 млрд на строительство стены на границе.

Если это не поможет покончить с нелегальной миграцией, миллиардер намерен запретить денежные переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.