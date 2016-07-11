Джуба, 11 июля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В результате столкновений между правительственными войсками и оппозицией в Южном Судане пострадали двое миротворцев ООН, заявил журналистам заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсус.

ИА REGNUM Флаг ООН

По окончании экстренной встречи Совета Безопасности ООН Ладсус пояснил, что они были ранены вечером 11 июля. Он добавил, что точной информации относительно погибших у ООН нет, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести раненых — это также миротворцы, граждане КНР. Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Питер Уилсон по окончании встречи Совбеза ООН заявил о необходимости ввести запрет на поставки оружия в Южный Судан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южном Судане сторонники первого вице-президента Риека Машара напали на резиденцию президента Салы Киира. Жертвами столкновения стали 272 человека. Перемирие в стране, начавшееся в 2015 году, закончилось.