Якутск, 11 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Баллотирующийся на выборах в Госдуму РФ от Якутии действующий депутат Федот Тумусов на пресс-конференции заявил журналистам региональных изданий, что возглавил бы республику, если бы был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. «У нас в стране один человек определяет: кто готов, кто нет. Если он доверит, я готов согласиться», — цитируют СМИ кандидата в депутаты.

tymysov.ru Федот Тумусов

Читайте также: «У единороссов ситуация в Якутии непростая — есть шанс мандат и не взять»

На предвыборной пресс-конференции Федот Тумусов также пояснил, что считает действующую власть в республике слабой, «и этим всё сказано». Депутат признался, что может заменить действующих руководителей региона, если его сочтут к этому готовым. «Кого назначают временно исполняющим обязанности главы региона, у того стопроцентные шансы на победу. Если завтра Тумусова назначат врио, можете быть уверены, что через три месяца эта приставка исчезнет», — заявил депутат. Он призвал якутян, если они недовольны своей сегодняшней жизнью, прийти на выборы и проголосовать против «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, Федот Тумусов баллотируется в Госдуму от якутского отделения партии «Справедливая Россия», а также по одномандатному округу. «Единороссам» республики не разрешили выставить своего кандидата на этом округе.

Читайте также: «Уступил баран барану»: партсъезды глазами якутских кандидатов в депутаты