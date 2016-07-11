Владивосток, 11 июля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В Приморье нет денежных средств на повышение зарплаты бюджетникам после недавней корректировки минимального размера оплаты труда (МРОТ). Депутаты краевого Законодательного собрания видят несколько путей решения этой проблемы: социальная оптимизация бюджета и более кардинальный метод — через «драчку», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После повышения МРОТ в бюджетных организациях края не все зарплаты дотягивают до минимального размера. В основном это касается обслуживающего персонала.

Беспартийный депутат Константин Межонов напомнил, что при пересмотре минимального размера оплаты труда должна пересматриваться и базовая шкала основных окладов. То есть базовые оклады у бюджетников меньше МРОТ быть не должны.

«И вот здесь сразу начинаются проблемы. Во всяком случае, есть много бюджетных сфер, где базовые оклады меньше МРОТ. Нужно добавлять на бюджетную сферу. Как будет решаться вопрос? Как всегда, через «драчку», — уверен депутат.

Депутат от ЛДПР Евгений Зотов считает, что зарплату бюджетникам повысить нужно было уже давно, однако повышать её не из чего.

«Есть определённые проблемы, которые не дают нам сегодня это сделать. Бюджет предлагается, за него голосуют. Пока нет возможности переломить данную ситуацию в другую сторону. Денег нет, я не вижу, откуда их можно взять. Бюджет будет приниматься в среду, посмотрим, насколько он будет оптимизирован, насколько он будет социален», — обозначил представитель ЛДПР.

Народная избранница от «Единой России» Виктория Николаева призналась, что на текущий момент в её комитете (комитет по региональной политике и законности) вопрос с поднятием зарплаты бюджетникам до уровня МРОТ и вовсе пока не поднимался.

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Коммунист Артём Самсонов заявил, что бюджетники меньше МРОТ не получают.

«На самом деле МРОТ у нас смешной. Эта сумма больше номинальная, она нечестная. Честный МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму. А прожиточный минимум, опять же если брать честно, на человека составляет 20 тысяч рублей. Это если во всём себе отказывать. На бюджетников МРОТ никак не среагирует, потому что у них зарплата в 30 тысяч рублей и выше», — заявил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля МРОТ в России повысился почти на 21%. Сегодня он составляет 7 500 рублей. В Минтруде обозначили, что на фоне последних изменений повышение зарплаты должно коснуться около 1 миллиона человек: 87% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, ещё 13% — работники негосударственного сектора экономики.