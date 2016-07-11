Москва, 11 июля, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Москве на Таганско-Краснопресненской линии по техническим причинам частично не ходят поезда, сообщает телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Движение поездов в московском метро

Сбой произошел на участке от станции «Баррикадная» до станции «Таганская». Пассажиров по громкой связи просят пользоваться наземным транспортом или другими линиями метро. Причины неполадок не уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 8 июля в административном здании рядом со станцией метро «Выхино» начался пожар. Возгорание привело к перебоям в электропитании, шесть станций Таганско-Краснопресненской линии были закрыты для входа и выхода пассажиров.