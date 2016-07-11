Дамаск, 11 июля, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Причиной всплеска террора в Европе стала ошибочная политика некоторых представителей западных стран, которые покрывали террористические группировки в Сирии. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи с делегацией от Европарламента в Дамаске.

deita.ru Башар Асад

«Проблемы, с которыми сталкиваются страны Европы, — терроризм, экстремизм, поток мигрантов — вызваны некоторыми западными лидерами и их политикой, которая не идет на пользу их народу, — говорит глава сирийского государства. — Особенно это касается случаев, когда эти лидеры выражают поддержку террористам в Сирии».

При этом Башар Асад добавил, что все, что происходит в настоящее время в Сирии и в странах Ближнего Востока, не может не оказывать влияния на страны Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» (запрещена в России) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).