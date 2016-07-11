Пекин, 11 июля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Фотошпионы выложили в сеть новые фотографии внедорожника Jeep Compass, который в данный момент проходит дорожные испытания в Китае. Автомобиль будет представлен в конце 2016 г., поэтому внедорожник обтянут камуфляжной пленкой, не позволяющей рассмотреть детали новинки от Jeep.

auto.sohu.com Jeep Compass

Сборка обновленного Jeep Compass будет осуществляться в 3 странах: США, Бразилия и КНР. В Китае автомобили будут производиться на совместном предприятии Guangzhou-FIAT. Официальный старт продаж запланирован на весну 2017 г, пишет «Тайпин цичэ».

Полноприводный Jeep Compass будет оснащен 2 версиями силовых установок: 2,4-литровым бензиновым мотором и 2,0-литровым турбированным двигателем. Автомобиль поступит в продаже как с автоматической трансмиссией, так и с механической коробкой переключения передач.

Производитель пока не называл стоимость новинки, однако большинство экспертов считают, что обновленный Jeep Compass будет стоить около 230 тыс. юаней.