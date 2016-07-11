Новосибирск, 11 июля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудник министерства транспорта и дорожного хозяйства получил срок за взятку в 15 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Выяснилось, что в декабре 2014 года заместитель директора компании «ОбьТранс» незаконно передал должностному лицу Минтранса области Сергею Подзорову 15 тыс. рублей, чтобы тот регулярно предупреждал руководство фирмы о предстоящих проверках и в случае обнаружения правонарушений, связанных с организацией пассажирских перевозок на пригородных автобусных маршрутах, не составлял административные протоколы.

«Суд признал консультанта Минтранса Новосибирской области виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), приговорил к семи годам шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать три года должности на государственной службе, со штрафом в размере 2,4 млн рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.

В отношении «ОбьТранса» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 1 млн рублей.