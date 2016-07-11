Москва, 11 июля, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Российские туроператоры снижают цены на популярные направления после возвращения на туристический рынок организованных туров в Турцию, пишет «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Море

По данным АТОР, цены на популярные направления снизились в среднем на 10−11%. Участники рынка отмечают падение цен как на российских, так и на зарубежных курортах. Так, Тунис упал на 40%, российские туры подешевели вдвое.

Сокращается и спрос. По словам представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, за неделю 4−10 июня спрос туристов на туры на Кипр сократился на 30%, на туры в Тунис — на 15%, в Грецию — на 5%. Тюрина отметила, что снижение покупок туров остановилось и в ближайшее время продажи вернутся на уровень конца июня.

Отметим, что туры в Турцию российские туроператоры пока формируют на регулярных рейсах, чартерное авиасообщение, которого ждали 7−8 июля, по-прежнему не восстановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению законодательной базы для нормализации отношений с Турцией, которые восстанавливаются после извинений президента Эрдогана за сбитый российский самолет в Сирии.

Разрешена отправка российских туристов в Турцию, а также разрешены чартерные рейсы в эту страну. Однако правительство не торопится выпустить соответствующее постановление, которое должно разрешить Росавиации давать добро на чартерные рейсы в Турцию.