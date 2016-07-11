Ставрополь, 11 июля, 2016, 07:25 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В городе Минеральные Воды 10 июля прорыв водопроводной трубы оставил без воды порядка 1200 абонентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авария случилась 10 июля в 11:25. На улице Советской Минеральных Вод течь дала асбестоцементная водопроводная труба диаметром 400 мм.

В МЧС отметили, что социальные объекты работали в штатном режиме. Людям немедленно стали подвозить воду водовозом.

К 18:31 аварийно-восстановительные работы были завершены. Вода пошла в дома.

Напомним, с 25 июня без воды в Ставропольском крае находятся более 13 тыс. жителей поселений трех муниципальных образований Кочубеевского района. Там из-за подмыва опоры воздушного водовода упала водопроводная труба над рекой Кубань. Без воды остались жители девяти поселений и два объекта социального назначения: больница и психоневрологический интернат.

Людям воду подвозят 23 водовоза. Ежедневно выходит до 380 кубометров воды, в выходные и праздничные дни — чуть больше. На месте аварии идет строительство подземного водовода и прокладка временной нитки водовода по дну реки.

В Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». Ремонтникам предстоит восстановить участок трубопровода на участке 300 метров между станицами Барсуковская и Балахоновская. На его строительство уйдет порядка полутора месяцев. Давление в новом водопроводе будет в два раза выше, чем в прежнем.

Одновременно в регионе проводится мониторинг объектов, аналогичных подмытому водоводу, а также газо‑ и нефтепроводов. В перспективе все они должны быть заменены.