Москва, 11 июля, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Легкоатлетка Дарья Клишина — единственная из сборной РФ, допущенная до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, ответила на обвинения в предательстве, последовавшие после высказанной ею благодарности за допуск на Олимпиаду в интервью ВФЛА.

iaaf.org Дарья Клишина

Она заявила, что начала тренироваться у американского тренера в США не за месяц до сложившейся ситуации с российской легкоатлетической сборной, а 3 года назад. Поэтому, считает спортсменка, называть ее предателем родины — неправильно.

Также она пояснила, что просто подошла под критерии, выдвинутые IAAF, а заявку она подавала наравне со всеми.

«До последнего жду и надеюсь, что поеду на Олимпийские игры не одна, — сказала Клишина. — Хочется верить, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет позитивное для нас всех решение».

Ранее чемпионка по прыжкам в длину — единственная из 136 российских легкоатлетов, которая поедет на Олимпиаду-2016, поблагодарила за допуск Международную ассоциацию легкоатлетических федерации (IAAF). Запись со словами благодарности на английском языке опубликована в Facebook, в ней спортсменка выразила признательность команде IMG, тренеру, агентам, спонсорам.

Напомним, ОКР подал коллективный иск в CAS с требованием допустить российских легкоатлетов до международных соревнований и Олимпийских игр.

Одновременно с этим 136 российских легкоатлетов написали прошения в IAAF с просьбой допустить их до соревнований. IAAF ответила отказом на 135 таких прошений, удовлетворив только одно — прошение Клишиной.

Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду, российским легкоатлетам нужно пройти через суд. Рассмотрение иска ОКР намечено на 19 июля, вердикт CAS вынесет не позднее 21 июля.