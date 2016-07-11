Пхеньян, 11 июля, 2016, 05:45 — ИА Регнум. В ответ на размещение на Корейском полуострове систем ПРО США Северная Корея намерена принять решительные физические меры. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля, из заявления Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), пишет информационное агентство ЦТАК.

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В сообщении подчеркивается, что северокорейские вооруженные силы имеют в своем распоряжении современные ударные средства и способны совершить последовательные «беспощадные и мощные» шаги против Вашингтона. В КНДР считают, что США планируют начать войну против республики, применяя систему ПРО.

В сообщении генштаба КНА отмечается, что Южная Корея, если поступит приказ, тоже будет превращена «в море огня» за то, что согласилась разместить на территории своей страны такую систему.

Ранее сообщалось, что американская система ПРО THAAD должна будет появиться в Южной Корее до конца 2017 года. Система будет находиться под контролем военнослужащих из США, в их компетенции будет определение конкретного направления использования установок. Причем система ПРО будет установлена в ближайшее время. Соответствующее обстоятельство не могло не увеличить подозрение о том, что систему ПРО станут использовать не для защиты от ракет КНДР, как это заявляется официально, а для того, чтобы сдержать и окружить Китай и Россию.