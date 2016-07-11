Пекин, 11 июля, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Китай возвел четыре многофункциональных маяка на рифах, которые находятся в Южно-Китайском море близ спорных островов. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает RT со ссылкой на министерство транспорта страны.

china.org.cn Маяк в Южно-Китайском море

Маяки установлены на таких островах как Хуаян, Суби, Мисчиф и Юншу. Они оснащены всем необходимым оборудованием по последнему слову техники. Маяки уже начали работать и улучшили безопасность прохождения судов. Также КНР заявил, что в будущем возможно строительство пятого аналогичного маяка.

Как отмечают в китайском транспортом ведомстве, возведение пятого маяка продемонстрирует усилия Пекина, направленные на проявление международной ответственности, обеспечивает судоходство, спасательных операций, безопасности навигаций, а также предотвращения бедствий.

Напомним, что в Южно-Китайском море по поводу некоторых островов задействованы интересы сразу нескольких государств. Здесь за право считать островные территории своими спорят КНР, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и ряд других государств. В связи с этим в отношениях между странами часто происходят обострения конфликтов.