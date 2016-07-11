Владивосток, 11 июля, 2016, 04:51 — ИА Регнум. В приморском городе Уссурийске специальная комиссия сегодня, 11 июля, проводёт экспертизу аварийного дома, из которого в конце минувшей неделе из-за угрозы обрушения были эвакуированы 152 жильца. Сначала рабочие обследуют фундамент, а затем и всё здание. Такую информацию корреспонденту ИА REGNUM озвучила руководитель пресс-службы мэрии Уссурийского городского округа Ольга Тесленко.

Фото: Администрация Уссурийского ГО Режим ЧС Тяжёлая техника брошена к аварийному дому в Уссурийске

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«В настоящее время проводится экспертиза, которую планируется завершить до 20:00. Для этого экспертная организация использует тяжёлую технику, будут вырыты несколько траншей, чтобы оценить состояние фундамента дома. Затем обследуют всё здание при помощи специального оборудования и в письменном виде результаты будут поданы в комиссию по чрезвычайным ситуациям», — прокомментировала Ольга Тесленко.

На сегодняшний день из 152 жильцов большая часть — 76 человек, в том числе 13 детей — размещена в гостинице. Остальные уехали к знакомым и родственникам.

Накануне, 10 июля, рабочие демонтировали лоджии, железобетонные плиты и козырёк третьего подъезда — они находились под угрозой обрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели, 7 июля, жильцы дома №10 по улице Трудовой в Уссурийском ГО были эвакуированы из-за угрозы обрушения здания, на котором образовалась трещина шириной около 7 сантиметров. Предварительная техническая экспертиза показала, что в результате смещений панелей боковых стен лоджий произошёл разрыв сварных швов арматуры и закладных деталей панелей.

В этот же день прокуратура Приморского края по факту эвакуации жильцов многоквартирного дома организовала проверку. На территории Уссурийского ГО введён режим чрезвычайной ситуации, доступ граждан в здание ограничен, выставлено оцепление.