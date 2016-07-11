Пекин, 11 июля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines получило серьезные повреждения, попав во время полета под град. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил китайские телеканал CCTV News.

Facebook.com/cctvnewschina Из-под града

Самолет выполнял рейс по маршруту Гуанчжоу — Чэнду. Во время полета начался сильный град, из-за чего и сильно пострадало воздушное судно. К счастью, пилотам удалось благополучно посадить самолет в аэропорту Чэнду.

Град сильно повредил головной обтекатель и стекла самолета. Фотоснимки пострадавшего лайнера на своей странице в Fcebook разместил китайский телеканал CCTV News. На фотографиях видно, как сильно куски льда повредили корпус воздушного судна.

Сообщается, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.